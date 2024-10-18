Букмекеры выразили недовольство законопроектом о запрете ставок для должников

Несправедливо, когда законопроект о запрете делать ставки для должников по алиментам и другим исполнительным производствам касается только букмекеров, заявил зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов в пресс-центре НСН.

«Почему законопроект о запрете делать ставки для должников по алиментам и другим исполнительным производствам касается только букмекеров? Почему он не касается казино, лотерей? Там тоже есть риски, люди не только выигрывают, но и проигрывают. Почему такое внимание только к ставкам на спорт, к бизнесу, который, в отличие от других, платит социальные отчисления на развитие спорта? Букмекеры в 2024 году таким образом перечислят на эти цели не менее 33 млрд рублей, плюс столько же составят спонсорские отчисления», - сказал Оганезов.

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Он отметил, что законопроект может привести к тому, что должники будут делать ставки в нелегальных казино.

«Учитывали ли законодатели, что есть нелегальный рынок, доступ к которому полностью открыт, и его оборот составляет 300 млрд рублей в год. Вы можете прямо с телефона сделать ставку в онлайн-казино, которое, вообще-то, запрещено в России! А в легальной букмекерской конторе получит отказ, если у него висит какой-то штраф – например, за превышение скорости. Когда нелегальный бизнес ознакомился с поправками, он аплодировал стоя», - добавил собеседник НСН.

В Госдуме и Совете Федерации озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для букмекерских контор и тотализаторов принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и других долгов по исполнительным производствам. Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».

