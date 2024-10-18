Московский омбудсмен рассказала, как формируется зависимость у детей
Родители часто успокаивают своих маленьких детей при помощи мобильного телефона, который дают ему, отметила в эфире НСН Ольга Ярославская.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН рассказала, как формируется зависимость у детей и предупредила родителей, которые с самых ранних лет дают своему ребенку телефон.
«Посмотрите, вот родители везут трехлетних детей в колясках, и чтобы ребенок не капризничал, ему дают ему телефон. А потом детей кормят с телефоном в руках, потому что это проще, ребенок просто открывает в это время рот. Врачи бьют тревогу: так ребенок может получить расстройство пищевого поведения», - сказала Ярославская.
Она отметила, что родителям необходимо проводить больше времени со своими детьми и интересоваться их жизнью.
«Эта история становится запущенной, когда родителям все равно, когда вы думаете, что покормить, погулять и один раз летом свозить на отдых – это и есть родительство. Нет, родительство – это когда вы ежедневно смотрите в глаза своему ребенку и не просто спрашиваете, как у него дела в школе, а когда ребенок вам доверяет и рассказывает, как у него прошел день, когда вы знаете по именам всех его друзей, когда вы понимаете, чем эти друзья занимаются и куда тянет вашего ребенка, кто для него авторитет», - добавила собеседница НСН.
Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко в пресс-центре НСН рассказала, что ребенку нужно давать возможность изучать окружающий мир с помощью всех органов чувств, потому что в реальной жизни не бывает так, чтобы картинка менялась каждые шесть секунд, передает «Радиоточка НСН».
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