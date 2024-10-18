Московский омбудсмен рассказала, как формируется зависимость у детей

Она отметила, что родителям необходимо проводить больше времени со своими детьми и интересоваться их жизнью.

«Эта история становится запущенной, когда родителям все равно, когда вы думаете, что покормить, погулять и один раз летом свозить на отдых – это и есть родительство. Нет, родительство – это когда вы ежедневно смотрите в глаза своему ребенку и не просто спрашиваете, как у него дела в школе, а когда ребенок вам доверяет и рассказывает, как у него прошел день, когда вы знаете по именам всех его друзей, когда вы понимаете, чем эти друзья занимаются и куда тянет вашего ребенка, кто для него авторитет», - добавила собеседница НСН.

Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко в пресс-центре НСН рассказала, что ребенку нужно давать возможность изучать окружающий мир с помощью всех органов чувств, потому что в реальной жизни не бывает так, чтобы картинка менялась каждые шесть секунд, передает «Радиоточка НСН».

