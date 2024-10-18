Юрист не увидела социального эффекта в поправках об ужесточениях для букмекеров

По ее мнению, законодателям нужно запретить вносить «неосуществимые» поправки к законам.

«Давно соглашаюсь с мнением коллег, что надо запретить законодателям вносить правки в закон таким образом – неосуществимые правки, на которые правительство тратит свое время, делая отзывы. Закон прошел первое чтение, но нет ни одного отзыва граждан, и такое впечатление, что законодатель его не читал. Речь в правках только об ужесточении мер к букмекерам», - добавила собеседница НСН.

В Госдуме и Совете Федерации озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для букмекерских контор и тотализаторов принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и других долгов по исполнительным производствам. Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».

