Юрист не увидела социального эффекта в поправках об ужесточениях для букмекеров
Законодателям нужно запретить вносить «неосуществимые» поправки к законам, отметила в эфире НСН юрист Мира Моисеева.
Пакет поправок, который касается борьбы с лудоманией (зависимостью от азартных игр), направлен не на социальную значимость, а лишь на ужесточение контроля над игорным бизнесом, заявила юрист семейного и наследственного права, медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН.
«Вся та инициатива, которая была внесена в Госдуму, направлена не на социальную значимость, а на ужесточение контроля над игорным бизнесом. В правках нет конкретики, как можно пользоваться банком данных. Не конкретизировано, каким образом будут получать информацию юрлица… И вдобавок взяли и вставили статью из Гражданского кодекса, буквально переписали ее. В правках нет ни одного предложения о должниках по алиментным обязательствам, хотя логично запретить делать ставки и им. Эти правки – не более чем хайп, и на социальную сферу совершенно не направлены», - сказала Моисеева.
По ее мнению, законодателям нужно запретить вносить «неосуществимые» поправки к законам.
«Давно соглашаюсь с мнением коллег, что надо запретить законодателям вносить правки в закон таким образом – неосуществимые правки, на которые правительство тратит свое время, делая отзывы. Закон прошел первое чтение, но нет ни одного отзыва граждан, и такое впечатление, что законодатель его не читал. Речь в правках только об ужесточении мер к букмекерам», - добавила собеседница НСН.
В Госдуме и Совете Федерации озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для букмекерских контор и тотализаторов принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и других долгов по исполнительным производствам. Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению.
Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».
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