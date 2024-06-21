24.06.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бесплатные образовательные проекты для молодежи. «Медиадрайверы» для будущего России?»

На сегодняшний день российской молодежи предлагается широкий выбор бесплатных образовательных проектов, направленных на реализацию собственного потенциала. Как никогда актуален вопрос, есть ли реальная польза от участия в подобных проектах, как на короткой дистанции лично для представителей молодежи, так и в перспективе развития страны. В число таких проектов входит однодневный интенсив «Медиадрайверы», который этим летом состоится 5 июля в Москве. На интенсив приглашается активная молодежь, инициативные жители столицы, студенты вузов, желающие разработать и запустить свои проекты и продукты. Программа рассчитана на один день обучения, в рамках которого пройдет серия образовательных тренингов и лекций, где слушателей научат создавать жизнеспособные идеи, разрабатывать продукты и запускать проекты в онлайн и офлайн-пространстве. Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере digital и креативных индустрий.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующий вопросы:

В чем принципиальная разница существующих проектов, в которых сотни тысяч молодых ребят участвуют в последние годы?

Обучение одного дня — реальная польза или трата времени?

Какие возможны перспективы изменений в стране в результате проведения подобного обучения?

Участники пресс-конференции:

Бескромный Дмитрий Владимирович — руководитель проекта «Медиадрайверы», основатель digital-агентства bQ Group

— руководитель проекта «Медиадрайверы», основатель digital-агентства bQ Group Чубоксарова Анастасия Сергеевна — программный директор «Медиадрайверов», основатель цифрового агентства Chubox Media

— программный директор «Медиадрайверов», основатель цифрового агентства Chubox Media Иванов Олег Валентинович — креативный директор проекта «Медиадрайверы», заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

