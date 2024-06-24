«Инструменты и смыслы»: Интенсив «Медиадрайверы» увеличит «выживаемость» инициатив

В свою очередь программный директор «Медиадрайверов», основатель цифрового агентства Chubox Media Анастасия Чубоксарова отметила, что интенсив должен увеличить «выживаемость» инициатив и стартапов.

«Идея без реализации ничто. И мы показываем ребятам, как это сделать минимальным ресурсом. Пока выживаемость стартапов и инициатив мизерная. Мы стараемся этот процент в будущем изменить, хотим с помощью "Медиадрайвера" сделать так, что доходимость социально-значимых и важных проектов России росла», - сказала она.

Импакт-ориентированный бесплатный интенсив по разработке и запуску проектов «Медиадрайверы» впервые прошел в 2020 году. Программа рассчитана на один день обучения, в рамках которого пройдет серия образовательных тренингов и лекций. Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере digital и креативных индустрий, передает «Радиоточка НСН».

