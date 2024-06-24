«Инструменты и смыслы»: Интенсив «Медиадрайверы» увеличит «выживаемость» инициатив

Проект «Медиадрайверы» предоставляет механику для победы в конкуренции за внимание, рассказал в эфире НСН его руководитель, основатель digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный.

Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» помогает развивать медиапроекты по всей России, рассказал в пресс-центре НСН руководитель «Медиадрайверов», основатель digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный.

«Огромное количество проектов в России направлено на развитие медиаиндустрии, в основном они решают типовые задачи. На «Медиадрайверах» мы работаем с мышлением, рассказываем про конструктивные ценности. Это некий фильтр, через который мы прогоняем проекты. С другой стороны, у нас есть актуальные инструменты. В России парадоксальная парадигма – есть искусственный интеллект, нейросети, один человек в условиях ограниченных ресурсов может все – создавать рекламные кампании, писать большие тексты. Однако конкурировать за внимание все сложнее, особенно для созидательных, конструктивных проектов. Людям базово интересно что-то более прикладное и коммерческое, чем добрые смыслы. Мы на дистанции одного дня учим эффективно конкурировать за внимание, даем навыки и смысловой каркас, потому что понимаем, какие проекты нужны России», - заявил он.

Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» пройдет в Москве

В свою очередь программный директор «Медиадрайверов», основатель цифрового агентства Chubox Media Анастасия Чубоксарова отметила, что интенсив должен увеличить «выживаемость» инициатив и стартапов.

«Идея без реализации ничто. И мы показываем ребятам, как это сделать минимальным ресурсом. Пока выживаемость стартапов и инициатив мизерная. Мы стараемся этот процент в будущем изменить, хотим с помощью "Медиадрайвера" сделать так, что доходимость социально-значимых и важных проектов России росла», - сказала она.

Импакт-ориентированный бесплатный интенсив по разработке и запуску проектов «Медиадрайверы» впервые прошел в 2020 году. Программа рассчитана на один день обучения, в рамках которого пройдет серия образовательных тренингов и лекций. Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере digital и креативных индустрий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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