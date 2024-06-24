«Инструменты и смыслы»: Интенсив «Медиадрайверы» увеличит «выживаемость» инициатив
Проект «Медиадрайверы» предоставляет механику для победы в конкуренции за внимание, рассказал в эфире НСН его руководитель, основатель digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный.
Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» помогает развивать медиапроекты по всей России, рассказал в пресс-центре НСН руководитель «Медиадрайверов», основатель digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный.
«Огромное количество проектов в России направлено на развитие медиаиндустрии, в основном они решают типовые задачи. На «Медиадрайверах» мы работаем с мышлением, рассказываем про конструктивные ценности. Это некий фильтр, через который мы прогоняем проекты. С другой стороны, у нас есть актуальные инструменты. В России парадоксальная парадигма – есть искусственный интеллект, нейросети, один человек в условиях ограниченных ресурсов может все – создавать рекламные кампании, писать большие тексты. Однако конкурировать за внимание все сложнее, особенно для созидательных, конструктивных проектов. Людям базово интересно что-то более прикладное и коммерческое, чем добрые смыслы. Мы на дистанции одного дня учим эффективно конкурировать за внимание, даем навыки и смысловой каркас, потому что понимаем, какие проекты нужны России», - заявил он.
В свою очередь программный директор «Медиадрайверов», основатель цифрового агентства Chubox Media Анастасия Чубоксарова отметила, что интенсив должен увеличить «выживаемость» инициатив и стартапов.
«Идея без реализации ничто. И мы показываем ребятам, как это сделать минимальным ресурсом. Пока выживаемость стартапов и инициатив мизерная. Мы стараемся этот процент в будущем изменить, хотим с помощью "Медиадрайвера" сделать так, что доходимость социально-значимых и важных проектов России росла», - сказала она.
Импакт-ориентированный бесплатный интенсив по разработке и запуску проектов «Медиадрайверы» впервые прошел в 2020 году. Программа рассчитана на один день обучения, в рамках которого пройдет серия образовательных тренингов и лекций. Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере digital и креативных индустрий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 20 человек
- Россия и Камбоджа впервые подписали военное соглашение
- Студенты в России впервые получили дипломы нового образца
- В Севастополе водитель автобуса вывез 300 человек с пляжа после атаки ВСУ
- Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с РФ
- СК: При терактах в Дагестане погибли 15 полицейских и четверо гражданских
- СМИ: Вспышка ботулизма произошла ещё в трех российских регионах
- В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ
- МГУ возглавил рейтинг лучших университетов России по версии Forbes
- ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru