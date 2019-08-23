23.08.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Банкиры закручивают гайки: Ужесточение правил блокировки карт»

Ассоциация банков России предложила разрешить блокировку на 30 дней карт клиентов при переводе на них подозрительных, по мнению финансовых организаций, средств. Авторы идеи уверяют, что эти изменения затруднят мошенникам вывод денег, а также сыграют роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. При этом некоторые банки и раньше позволяли себе блокировать счета граждан, если, по их мнению, на картах происходили подозрительные транзакции. В Банке России усомнились в эффективности этих мер, пояснив, что мошенники, как правило, выводят украденные деньги в первые часы после перевода.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут кто в действительности пострадает от этой инициативы – мошенники или обычные пользователи банковских карт.

Участники пресс-конференции:

Финансовый омбудсмен Павел Медведев;

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников;

Директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы Олег Шибанов;

Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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