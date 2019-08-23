В Совфеде не поддержали идею блокировки карты из-за сомнительной транзакции

Ассоциация банков России выступила с инициативой разрешить блокировку карты получателя в случае перевода на неё средств сомнительного происхождения.

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН рассказал, какие вопросы вызывает инициатива, и выступил против её поддержки в том виде, в каком она представлена авторами.

«В обществе есть два вектора. Первый направлен на сохранение безопасности и предотвращение преступлений. И второй – на создание благоприятных условий жизни для людей. Они сталкиваются, и в этом предложении это проявляется. Вопрос в том, насколько существуют реальные механизмы обеспечения такой безопасности. Кто будет принимать решения? Каковы критерии, что транзакция является незаконной? И, наконец, механизм блокировки: странно, что блокируется не сама сумма, которая кажется сомнительной, а вся карта. Это полный абсурд. Поэтому я считаю, в таком виде, невзвешенном, а этот закон направлен против личности, он не может быть поддержан», — заявил Калашников.

Напомним, авторы инициативы предлагают разрешить блокировку карты после поступления сомнительных средств сроком до 30 дней. Они уверяют, что эти изменения затруднят мошенникам вывод денег, а также сыграют роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.



