Потапенко: Блокировка карт на 30 дней обрушит банковскую систему

«Вы знаете, а я бы поддержал эту инициативу. Если эти банкиры хотят своими руками загасить банковскую систему, их надо поддержать. Если у людей шизофрения, их надо поддержать! И это Ассоциация банков! Если они хотят грохнуть банковскую систему, чтобы мы перешли на кэш, а именно это нас и ждёт, пожалуйста! Если они нас гонят в неизведанное море криптовалют, надо их поддержать! Ко мне самозанятые тоже приходят — просто ушли в кэш. Не вопрос! Что, запретим деньги? Если у нас нет работы правоохранительной системы, то банковская система — не правоохранительная. Банковская система — это про другое. Уберите свои потные пальчики от наших денег», — заявил Потапенко.

Ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников также высказался против инициативы. Он обозначил проблемные вопросы, без ответа на которые, по его словам, идею нельзя поддержать.

