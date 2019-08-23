Сенатор: Банки возвратом украденных денег не занимаются

«Украденные деньги — это те, которые банк признаёт, что они были украдены. Практически никакого другого способа юридически сделать их украденными, и нет. И поэтому статистика — белый шум. Система сама назначает какие-то деньги украденными, а какие-то — возвращёнными. Всё по ощущениям. И по ощущениям, более или менее регулярно крадутся деньги. Чаще — с помощью обмана гражданина, использования его доверчивости. Но не обязательно. Почти столько же, по ощущениям, с помощью информации, которую имеет сотрудник банка. И в том, и в другом случае добиться возврата — практически невозможно», — объяснил Медведев.

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников дополнил его мысль, поделившись личным опытов возврата украденных с карты средств.

«У меня есть объективная информация, что банки возвратом денег, украденных с карт, точно не занимаются. У меня был случай, когда с моей карты начали снимать деньги из Бразилии, а я оттуда уехал уже три недели как. Я заблокировал карту, приехав в Россию, сразу подал заявление. Я выдал офицеру банка все документы, включая визу, по которой меня в тот момент в Бразилии не было. Прошёл месяц, и мне начали приходить суммы, аналогичные тем, что до этого списывались. И так вся сумма была возвращена. Но каково было моё удивление, когда ещё через месяц ко мне пришёл этот офицер банка и сказал — “Мы занимаемся вашим возвратом, там есть проблемы…” И я понял, что банк вообще не в курсе, что система Visa, чувствуя свою ответственность, просто стала мне возвращать деньги. Я так понимаю, они просто востребовали их с магазинов, где продавали товары без паспорта. А банк здесь ни при чём.

Напомним, в пресс-центре прошла конференция, посвящённая инициативе Ассоциации банков России. Организация предлагает разрешить блокировку карты получателя в случае перевода на неё средств сомнительного происхождения. Срок такого ограничения работы карты может составить до 30 дней. В эфире НСН экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко рассказал, куда приведёт банковскую систему реализация идеи о 30-дневных блокировках.



