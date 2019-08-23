Сенатор посоветовал хранить часть сбережений в криптовалюте

«Все должны понимать, что наличному обороту во всём мире приходит конец. Не завтра, но очень скоро наличность перестанет существовать. Поэтому это должны быть только белые банковские деньги. Второе, банки один за одним, особенно в России, валятся. Я своим друзьям даю совет. Как ни обидятся на меня мои друзья, частные банкиры, на сегодняшний день в России держать деньги можно только в банках с государственным участием. Шанс, что они рухнут, меньше. Третье, нельзя хранить на одном счёте в одном банке. И плюс, помимо этого, надо иметь хороший холодный кошелёк, и часть денег хранить в криптовалюте. Кто бы вам что ни рассказывал, что это финансовая пирамида, криптовалюты съест существующую финансовую систему, и это наше будущее», — заключил Калашников.

Ранее сенатор Калашников и финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказали НСН, как происходит возврат украденных с карты денег. Как ни странно, банки, по их словам, к этому процессу не имеют никакого отношения.



