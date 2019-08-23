Сенатор: Сбербанк чаще всего блокирует счета клиентов
Сенатор рассказал, какие суммы принесёт недобросовестным банкирам 30-дневная блокировка карты.
В России хотят разрешить банкам блокировать карту клиента-получателя на 30 дней в случае, если транзакция кажется финансовой организации сомнительной. Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников рассказал в пресс-центре НСН, как некоторые банкиры зарабатывают за счёт средств клиентов без их ведома, и к чему приведёт наделение банков такими полномочиями.
«В момент скачка валюты, я точно это знаю в силу своих личных контактов, многие банкиры, не ставя в известность клиентов, покупали на их деньги доллары. А когда клиент обращался за деньгами, они эти доллары, значительно увеличившиеся, продавали, отдавали ему его рублёвые счета, как будто и не трогали, и получали очень хороший кэш. Я знаю одного банкира, который хвастался, что получает каждый день один миллион долларов на таких операциях. Поэтому 30 дней для коротких валютных плеч — очень неплохое подспорье. А если мы знаем, что самый замечательный банк, наиболее активно блокирующий счета, это Сбербанк, то при его объёмах заблокированных средств они получают, на мой взгляд, очень хороший стимул. Весь вопрос, это банк получает, а может даже и отдельные менеджеры», — заметил сенатор.
Ранее в эфире НСН экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко рассказал, куда приведёт банковскую систему реализация идеи о 30-дневных блокировках.
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