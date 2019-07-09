30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур
Информация
Начало конференции
14:00
9 июля 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2
аккредитация журналистов8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49
9.07.2019 состоится пресс-конференция солистов группы «На-На», посвящённая 30-летию группы и юбилейному туру
9.07.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур»
В этом году, группа «На-На» отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.
- Презентация нового клипа «Считаю медленно до ста»
- Место и время начала юбилейного гастрольного тура
- Репертуар, который прозвучит в рамках гастрольного тура
- Новые проекты группы «На-На»
- Планы Бари Алибасова на группу «На-На»
Солисты группы:
- Владимир Политов;
- Вячеслав Жеребкин;
- Леонид Семидьянов;
- Михаил Игонин;
- PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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