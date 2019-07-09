9.07.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур»

В этом году, группа «На-На» отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

Презентация нового клипа «Считаю медленно до ста»

Место и время начала юбилейного гастрольного тура

Репертуар, который прозвучит в рамках гастрольного тура

Новые проекты группы «На-На»

Планы Бари Алибасова на группу «На-На»

Солисты группы:

Владимир Политов;

Вячеслав Жеребкин;

Леонид Семидьянов;

Михаил Игонин;

PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

