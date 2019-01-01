Из-за Чучи Алибасова «На-На» придется снять love-story с фанаткой

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

Во время беседы речь зашла и коте Бари Алибасова Чуче, который не так давно убежал от хозяина. В результате родственники и близкие Бари Алибасова стали жертвой мошенника. Неизвестный получил вознаграждение за найденного кота, который оказался не питомцем основателя группы «На-на».

PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что теперь «Лжечучу» пытаются отобрать у фанатки, которая забрала питомца на передержку и готова вернуть только при определенных обстоятельствах.

«Может быть, не все следят так пристально за жизнью кота. Я объясню ситуацию. Когда мошенник принес кота, получил 800 тыс., он же объявился на следующий день. Принес обратно 550 тыс., сославшись на то, что 250 тыс. он уже куда-то потратил. Он сказал, что этого кота украл у своих родственников. Они ему сказали: “Ты нам не родственник и мы на тебя заявим в полицию, если ты нам не вернешь этого кота обратно”. Но проблема а в том, что мы этого кота уже отдали на передержку фанатке группы “На-На”, а она теперь не хочет его отдавать. Она вот действительно выставила это условие, что “я вам его отдам, только на память вместо кота пусть солисты группы сделают фотосессию в стиле love-story ”. придется делать! Куда деваться. Как говорится», - рассказал он.

Ранее PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что после выхода клипа «Считаю медленно до 100» вокруг коллектива разгорелся небольшой скандал.

