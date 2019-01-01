Был ли «Крот»? Группа «На-На» внесла ясность в отравление Алибасова

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

В рамках пресс-конференции группа рассказала и о нашумевшем отравлении продюсера «На-На» Бари Алибасова.

PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в беседе с НСН объяснил, почему общественность начала сомневаться в подлинности проблем со здоровьем создателя коллектива. Он пояснил, что слухи об обмане появились из-за ток-шоу, которые посетил Алибасов.

«Откуда все-таки взялись все эти подозрения? Был ли “Крот” или не было. Я вам все-таки скажу, как PR-специалист, откуда они взялись. Дело в том, что когда Бари Каримович посетил впервые программу “Привет,Андрей!” У Малахова, на самом деле, он себя чувствовал очень плохо в тот момент. Но, как настоящий артист, он в гримерке в одном состоянии был, но когда он вышел на сцену, держался, как мог. Когда он обратно после передачи зашел в гримерку, он опять вернулся в то самое достаточно тяжелое состояние. Поэтому, он сыграл для публики, как настоящий артист. Настоящий артист никогда не показывает своих проблем, своих болезней. После того, как он программу посетил, начались домыслы, мол “он хорошо себя чувствует, смеется”. Сейчас его состояние действительно улучшается, он хорошо себя чувствует. Действительно, есть сужение пищевода. Есть все справки, но, по крайней мере, его жизни ничего не угрожает. И это самое главное, чтобы он поскорее восстанавливался», - рассказал он.

В свою очередь участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин также отметил в эфире НСН, что юбилейный тур коллектива не имеет никакого отношения к громкому отравлению продюсера.

«Есть такое мнение, что это было продумано, что это было сделано специально для пиара группы “На-На” или для концерта нового. Это совершенно не так. Уж кто пропиарился на этом, я думаю, видели все. Все кто можно: бывшие солисты, бывшие участники. Кто угодно. Мы меньше всех вообще старались появляться. Нас уже просто тащили за шкирку, чтобы мы где-то появились. Поэтому не надо говорить, что это все продумано, и мы специально это сделали. Это совершенно не так» - рассказал солист коллектива.

Ранее PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что после выхода клипа «Считаю медленно до 100» вокруг коллектива разгорелся небольшой скандал.

