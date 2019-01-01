«На-На»: Мы – единственный бойз-бенд в мире, которому 30 лет

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

Участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал в эфире НСН, чем уникален его коллектив.

«30 летняя история группы “На-На” включает в себя много событий, в том числе политических событий в жизни страны, к которым мы были причастны. Это и государственные перевороты, и войны. На сегодняшний день, группу “На-На” является единственным в мире бойз-бендом, который просуществовал более 30 лет и до сих пор существует, и гастролирует», - рассказал он.

Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера Бари Алибасова. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.

