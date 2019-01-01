Группа «На-На» открестилась от Дианы Шурыгиной

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что после выхода клипа «Считаю медленно до 100» вокруг коллектива разгорелся небольшой скандал.

«Этот клип, я бы сказал, вызвал небольшой скандал. В частности, большое количество людей стало звонить и писать в социальных сетях после его выхода нам и говорить: “Зачем вы в клипе в качестве модели сняли Диану Шурыгину?”. Мы официально хотим сказать, что это не Диана Шурыгина. Мы даже вчера распространяли пресс-релиз, чтобы люди знали, что это не она. Но почему-то все равно все думают, что это Диана Шкурыгина», - объяснил он.

Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал в эфире НСН, чем уникален его коллектив.

