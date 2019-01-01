Группа «На-На» рассказала о выступлении с Монеточкой

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «30 лет группе «На-На»: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей – 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал в эфире НСН, что репертуар коллектива сильно изменился. Теперь бойз-бэнд больше ориентирован на молодежь. Он также сообщил, что группа уже начала выступать с молодыми исполнителями.

«Уже было выступление наше совместное с известной всем, наверное, новой молодой исполнительницей. Ее зовут Монеточка. Мы выступали с ней. В общем, это было, по моему, для многих наших поклонников удивление. Концерт прошел “на ура” вообще», - рассказал он.

Ранее PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что после выхода клипа «Считаю медленно до 100» вокруг коллектива разгорелся небольшой скандал.

