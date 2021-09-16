Европарламент согласовал доклад об ужесточении политики в отношении России
Европарламент утвердил доклад с призывом к европейским властям о пересмотре отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пленарной сессии в Страсбурге 494 депутата проголосовали за подготовленный литовским депутатом Андрюсом Кубилюсом доклад, 103 высказались против, 72 воздержались, отмечает Ura.ru.
В документе содержится рекомендация для властей Евросоюза и членов сообщества пересмотреть политику на российском направлении и разработать «всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ». Как отмечает автор доклада, Европе необходимо «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством» Москвы в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с РФ и поддерживать демократическое общество.
Кроме того, в документе призывают ЕС быть готовым «не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму» при условии «нарушения демократических процедур и международного права».
Напомним, решения Европарламента являются рекомендательными и не обязательны к исполнению.
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