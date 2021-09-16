ПАСЕ представит доклад по итогам выборов в России
16 сентября 202109:20
Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) представят доклад по итогам выборов в Госдуму России. Об этом сообщил РИА Новости французский депутат Жак Мэр, входящий в состав делегации.
Жак Мэр уточнил, что доклад позднее будет представлен в бюро ПАСЕ.
Ранее стало известно, что наблюдатели ПАСЕ приедут на выборы 17-19 сентября, чтобы оценить, насколько избирательный процесс будет соответствовать выдвигаемым Советом Европы требованиям к выборам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru