ПАСЕ представит доклад по итогам выборов в России

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) представят доклад по итогам выборов в Госдуму России. Об этом сообщил РИА Новости французский депутат Жак Мэр, входящий в состав делегации.

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Жак Мэр уточнил, что доклад позднее будет представлен в бюро ПАСЕ.

Ранее стало известно, что наблюдатели ПАСЕ приедут на выборы 17-19 сентября, чтобы оценить, насколько избирательный процесс будет соответствовать выдвигаемым Советом Европы требованиям к выборам.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ПАСЕВыборы
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