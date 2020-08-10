Стали известны первые официальные результаты выборов в Белоруссии

По итогам предварительных итогов голосования, Александр Лукашенко набирает на выборах в Белоруссии 80,23%, сообщила глава ЦИК Белоруссии. В голосовaнии приняли учaстие 5 миллионов 790 тысяч человек, явкa состaвилa 84,23%.

Также Лидия Ермошина заявила, что ее ночью эвакуировали из Дома правительства в Минске.