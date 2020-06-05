Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

Зюганов напомнил, что бывший дипломат и «почтенный доцент» Платошкин в своё время не организовал ни одного митинга и на телефонного террориста не похож.

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.

Зюганов подчеркнул, что его партия осуждает репрессии против политических репрессий, невзирая на их партийную принадлежность.

О задержании Платошкина стало известно 4 июня. Его супруга Анжелика Глазкова рассказала НСН, что даже не успела увидеться с мужем до того, как его вместе с адвокатом увезли в Следственный комитет. О задержании она узнала от соратников.

8 июня Николай Платошкин планировал принять участие в пресс-конференции НСН, посвященной массовым беспорядкам в США, спровоцированным смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

