СК завел уголовное дело в отношении Николая Платошкина

Об этом этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Другие детали дела пока не сообщаются.

8 июня Николай Платошкин планировал принять участие в пресс-конференции НСН, посвященной массовым беспорядкам в США, спровоцированным смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

