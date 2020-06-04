СК завел уголовное дело в отношении Николая Платошкина

В отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина открыто уголовное дело. Политика подозревают в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

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Об этом этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Другие детали дела пока не сообщаются.

8 июня Николай Платошкин планировал принять участие в пресс-конференции НСН, посвященной массовым беспорядкам в США, спровоцированным смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Следственный Комитет РфНиколай Платошкин
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