СК завел уголовное дело в отношении Николая Платошкина
В отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина открыто уголовное дело. Политика подозревают в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
Об этом этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Другие детали дела пока не сообщаются.
8 июня Николай Платошкин планировал принять участие в пресс-конференции НСН, посвященной массовым беспорядкам в США, спровоцированным смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
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