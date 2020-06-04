Лидера движений «За новый социализм» Платошкина отправили под домашний арест
Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин отправлен под домашний арест после возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Отмечается, что своим решением суд удовлетворил прошение следствия. Домашний арест назначен на 2 месяца, до 2 августа текущего года.
Ранее сегодня стало известно, что политика подозревают в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
Отметим, 8 июня Николай Платошкин планировал принять участие в пресс-конференции НСН, посвященной массовым беспорядкам в США, спровоцированным смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
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