На Украине 38% граждан согласны отказаться от территорий ради скорейшего завершения боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. За два года этот показатель увеличился в четыре раза.

Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы 10%, а 84% были категорически против них. В настоящее время количество противников снизилось до 52%.

Ранее стало известно, что союзники Вашингтона выражают тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, в том числе, о территориальных уступках со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

