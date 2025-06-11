Опрос: Около 40% украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира
На Украине 38% граждан согласны отказаться от территорий ради скорейшего завершения боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.
Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. За два года этот показатель увеличился в четыре раза.
Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы 10%, а 84% были категорически против них. В настоящее время количество противников снизилось до 52%.
Ранее стало известно, что союзники Вашингтона выражают тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, в том числе, о территориальных уступках со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru