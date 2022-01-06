Лидеры Киргизии, Казахстана, Армении и России обсудили ситуацию в Казахстане
Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил с лидерами Казахстана, Армении и России ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран — членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — приводит сообщение ТАСС.
В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Стартовавшие в Мангистауской области митинги прокатились по всей республике, во многих городах произошли столкновения демонстрантов с полицией и военными. Кроме того, в стране отключили интернет и мобильную связь, финансовые организации приостановили работу, отмечает РИА ФАН. До 19 января на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Армения решила отправить в республику коллективные миротворческие силы ОДКБ для стабилизации и нормализации обстановки, пишет Газета.ру.
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