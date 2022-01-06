В Алма-Ате ликвидировали десятки нападавших на административные здания

Десятки участников беспорядков в Алма-Ате ликвидированы при попытках штурма административных зданий. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

Масштабная операция силовиков и военных началась в Алма-Ате

«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — приводит слова Азирбек «Интерфакс».

Ранее на площади Республики в центре Алма-Аты произошла перестрелка между военными и зачинщиками беспорядков. Военнослужащие на бронемашинах взяли погромщиков в кольцо, пишет RT. Позже военные покинули площадь, отмечает РИА ФАН.

В четверг в Алма-Ате началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов после акций протеста, развернувшихся в стране в первые дни января. Демонстранты выступают против повышения цен на сжиженный газ. По всему Казахстану введен режим чрезвычайного положения до 19 января.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:ПротестыКазахстан
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