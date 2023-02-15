Журналист обвинил СМИ в страхе писать о подрыве «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш (США), автор материала о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил, что наиболее авторитетные американские СМИ, а также власти США замалчивают сведения о подрыве. Об этом он заявил на платформе Substack.
По словам Херша, с 1972 по 1979 год, когда он трудился в издании The New York Times, практически все его статьи публиковались на первых полосах газеты. Также деятельность журналиста интересовала сотрудников издания The Washington Post.
Что же касается его недавней публикации о «Северных потоках», о ней не написало ни строчки ни одно ведущее издание, более того, не было процитировано отрицание материала американскими властями.
Ранее Херш заявил, что глава Белого дома Джо Байден из страха перенес подрыв российских «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года. Об этом сообщило агентство НСН.
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