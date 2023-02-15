Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков»

По его словам, многие участники этой операции, занимающие высокие посты в спецслужбах, считали идею безумной. Как отмечет публицист, в последний момент Белый дом занервничал, а глава государства заявил, что боится это делать. Тогда Байден издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы на трубопроводах в любой момент.

Ранее в ООН заявили, что не обладают информацией о причастности какого-либо государства к диверсиям. Кроме того, организация не будет проводить расследование инцидентов на газопроводах.

