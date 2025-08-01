США начали расследование в отношении импорта палладия из России

Комиссия по международной торговле США (USITC) инициировала антидемпинговое и компенсационное расследование по факту поставок необработанного палладия из России. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре правительства США.

Поводом для начала расследования стало обращение горнодобывающей компании Stillwater Mining Company и профсоюза United Steelworkers, представляющего интересы американских металлургов. В жалобе утверждается, что российский палладий поступает на рынок США по ценам, существенно ниже рыночных, а его экспорт якобы получает финансовую поддержку от российского государства.