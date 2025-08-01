США начали расследование в отношении импорта палладия из России

Комиссия по международной торговле США (USITC) инициировала антидемпинговое и компенсационное расследование по факту поставок необработанного палладия из России. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре правительства США.

Поводом для начала расследования стало обращение горнодобывающей компании Stillwater Mining Company и профсоюза United Steelworkers, представляющего интересы американских металлургов. В жалобе утверждается, что российский палладий поступает на рынок США по ценам, существенно ниже рыночных, а его экспорт якобы получает финансовую поддержку от российского государства.

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Это, по мнению заявителей, наносит или может нанести существенный ущерб американским производителям.

На первом этапе комиссия должна до 15 сентября представить предварительное заключение о наличии ущерба или угрозы для отрасли. Документ будет передан в министерство торговли США до 22 сентября, передает «Радиоточка НСН».

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