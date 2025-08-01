США начали расследование в отношении импорта палладия из России
Комиссия по международной торговле США (USITC) инициировала антидемпинговое и компенсационное расследование по факту поставок необработанного палладия из России. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре правительства США.
Поводом для начала расследования стало обращение горнодобывающей компании Stillwater Mining Company и профсоюза United Steelworkers, представляющего интересы американских металлургов. В жалобе утверждается, что российский палладий поступает на рынок США по ценам, существенно ниже рыночных, а его экспорт якобы получает финансовую поддержку от российского государства.
Это, по мнению заявителей, наносит или может нанести существенный ущерб американским производителям.
На первом этапе комиссия должна до 15 сентября представить предварительное заключение о наличии ущерба или угрозы для отрасли. Документ будет передан в министерство торговли США до 22 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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