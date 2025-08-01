Суд арестовал имущество экс-мэра Вологды по делу о коррупции

Вологодский городской суд наложил арест на имущество бывшего мэра Вологды и экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова, а также членов его семьи, в рамках иска Генеральной прокуратуры о взыскании активов, нажитых коррупционным путем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер. Под арест попали 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства, а также введен запрет на любые регистрационные действия с указанным имуществом. Предварительное заседание по делу назначено на 21 августа.

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По данным прокуратуры, Шулепов, занимавший с начала 2000-х годов муниципальные и государственные посты, включая должности мэра Вологды и депутата Госдумы, незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством, управляя рядом фирм через подставных лиц. В числе ответчиков по иску — его родственники и аффилированные компании, в том числе ООО «Северинвест», ООО «РИК», ООО «Северлестраст» и другие.

Согласно материалам дела, Шулепов участвовал в схемах с отчуждением имущества Вологодского станкостроительного завода, изменял целевое назначение муниципальных земель и обеспечивал их последующий выкуп по заниженной стоимости. Доходы от сделок, по версии надзорного ведомства, он направлял на покупку недвижимости, драгоценных металлов и транспортных средств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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