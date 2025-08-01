Суд арестовал имущество экс-мэра Вологды по делу о коррупции

Вологодский городской суд наложил арест на имущество бывшего мэра Вологды и экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова, а также членов его семьи, в рамках иска Генеральной прокуратуры о взыскании активов, нажитых коррупционным путем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер. Под арест попали 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства, а также введен запрет на любые регистрационные действия с указанным имуществом. Предварительное заседание по делу назначено на 21 августа.