Два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию после того, как дрон взорвался на проезжей части. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Два человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Другой инцидент произошел в селе Отрадное Белгородского района: удар беспилотника пришелся по автомобилю «Газель». Водитель получил баротравму и самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода.

По данным властей, в результате взрыва были повреждены крыша и лобовое стекло автомобиля, остекление балкона в одной из квартир многоквартирного дома, а также частный жилой дом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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