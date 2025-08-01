Лавров указал на роль Трампа в возобновлении диалога с Киевом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что благодаря настойчивой позиции президента США Дональда Трампа Украина согласилась вернуться к переговорам с Россией в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу оказался продуктивным и способствует поиску решений. Министр подчеркнул, что американские власти, в отличие от европейских стран, проявляют готовность учитывать первопричины конфликта и признают реалии на местах. В качестве примера он привел недавние высказывания госсекретаря Марко Рубио, который выступил против прямой военной конфронтации между США и Россией.