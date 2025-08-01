Лавров указал на роль Трампа в возобновлении диалога с Киевом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что благодаря настойчивой позиции президента США Дональда Трампа Украина согласилась вернуться к переговорам с Россией в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу оказался продуктивным и способствует поиску решений. Министр подчеркнул, что американские власти, в отличие от европейских стран, проявляют готовность учитывать первопричины конфликта и признают реалии на местах. В качестве примера он привел недавние высказывания госсекретаря Марко Рубио, который выступил против прямой военной конфронтации между США и Россией.

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Лавров напомнил, что весной и летом этого года в Стамбуле уже прошло три раунда российско-украинских переговоров. Москва ожидает от Киева ответа на предложение создать рабочие группы по политическим и военным вопросам. По мнению министра, это стало бы важным шагом к выработке устойчивых договорённостей.

Он также отметил противоречивость заявлений украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, выдвигает взаимоисключающие инициативы — от немедленного перемирия без условий до требования смены власти в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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