Лавров указал на роль Трампа в возобновлении диалога с Киевом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что благодаря настойчивой позиции президента США Дональда Трампа Украина согласилась вернуться к переговорам с Россией в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу оказался продуктивным и способствует поиску решений. Министр подчеркнул, что американские власти, в отличие от европейских стран, проявляют готовность учитывать первопричины конфликта и признают реалии на местах. В качестве примера он привел недавние высказывания госсекретаря Марко Рубио, который выступил против прямой военной конфронтации между США и Россией.
Лавров напомнил, что весной и летом этого года в Стамбуле уже прошло три раунда российско-украинских переговоров. Москва ожидает от Киева ответа на предложение создать рабочие группы по политическим и военным вопросам. По мнению министра, это стало бы важным шагом к выработке устойчивых договорённостей.
Он также отметил противоречивость заявлений украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, выдвигает взаимоисключающие инициативы — от немедленного перемирия без условий до требования смены власти в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru