Запрет на разговоры по телефону при пользовании банкоматами следует ввести и в России, заявил в беседе с НСН член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев.

В японской Осаке запретили людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону, передает NHK. Сделано это специально для борьбы с мошенниками. Соответствующий указ обяжет финорганизации внедрять системы, использующие камеры с искусственным интеллектом, которые будут обнаруживать говорящих по телефону людей.