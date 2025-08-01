Юрист поддержал введение запрета на разговоры по телефону у банкомата
Для борьбы с мошенниками хороши любые меры, заявил в разговоре с НСН Иван Соловьев.
Запрет на разговоры по телефону при пользовании банкоматами следует ввести и в России, заявил в беседе с НСН член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев.
В японской Осаке запретили людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону, передает NHK. Сделано это специально для борьбы с мошенниками. Соответствующий указ обяжет финорганизации внедрять системы, использующие камеры с искусственным интеллектом, которые будут обнаруживать говорящих по телефону людей.
Соловьев отметил, что похожую систему для борьбы с мошенниками уже использует один из ведущих российских банков.
«Банкоматы одного из ведущих банков РФ не выдают наличные человеку, если тот стоит у банкомата вместе с каким-то другим человеком. В этом случае всегда последует отказ в обслуживании. Это опробовано лично мной. Моя мать из-за того, что она не очень хорошо видит, попросила меня ввести ей цифры ПИН-кода. На это сразу последовали отказ банка в обслуживании и блокировка карты. Нам пришлось разблокировать её только через сотрудников ближайшего к нам отделения банка. При этом потребовался звонок в службу безопасности кредитного учреждения», - рассказал эксперт.
По его словам, права клиентов данный запрет не нарушает.
«Введение запрета на разговоры по телефону у банкомата оправдано. Если ты пришел снимать деньги, то следует прекратить телефонную беседу, чтобы не ошибиться. Если у нас нельзя одновременно водить машину и говорить по телефону, разумно ввести аналогичные ограничения и при снятии наличных. Вводятся же у нас запреты на курение или на вход в помещение с собаками, по такому же принципу нельзя будет говорить по телефону рядом с банкоматами. В этом случае ничьи права не нарушаются. Запрет на разговоры по телефону у банкомата вводится для борьбы с мошенниками, а для этого сейчас любые меры хороши», - добавил Соловьев.
Ранее стало известно, что ЦБ введет месячный лимит на банковские переводы для «подозрительных», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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