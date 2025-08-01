На Луну и в Геленджик: Бутман рассказал, куда хотел бы отправиться в отпуск

Игорь Бутман рассказал НСН, что в его интенсивном графике остается мало времени на отдых.

Народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман в беседе с НСН отметил, что в России почти не осталось регионов, в которых он еще не выступал, при этом среди зарубежных стран музыканта по-прежнему привлекает далекая Новая Зеландия.

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В 2026 году джазмен планирует масштабный тур, по случаю своего 65-летия он намерен выступить в более 30 регионах России. Бутман уточнил, что за свою музыкальную карьеру он посетил многие уголки страны.

«По России я не был в Анадыре, на Чукотке, а так бывал практически везде. Наметил в августе себе отдых. Обязательно надо отдыхать, такой интенсивный график последние годы, что, наверное, надо его пересмотреть. В августе поедем в Геленджик и в Крым», - пояснил он.

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Как добавил собеседник НСН, среди зарубежных направлений ему бы хотелось когда-нибудь побывать в Новой Зеландии.

«Италия – прекрасная страна, но там я уже бывал. Не сказать, что сейчас стремлюсь в Италию или куда-то за рубеж. Новая Зеландия – не то чтобы цель, просто я там не был. Если бы были какие-то гастроли, я бы, наверное, поехал. Возможно, поехал бы и без гастролей. Это такая загадочная, далекая страна, как на Луну», - отметил джазмен.

Ранее Бутман в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что джаз в России быстро набирает обороты. По его словам, сегодня русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Игорь БутманДжаз

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