В 2026 году джазмен планирует масштабный тур, по случаю своего 65-летия он намерен выступить в более 30 регионах России. Бутман уточнил, что за свою музыкальную карьеру он посетил многие уголки страны.

«По России я не был в Анадыре, на Чукотке, а так бывал практически везде. Наметил в августе себе отдых. Обязательно надо отдыхать, такой интенсивный график последние годы, что, наверное, надо его пересмотреть. В августе поедем в Геленджик и в Крым», - пояснил он.