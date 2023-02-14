В ООН отказались расследовать диверсии на «Северных потоках»

Организация Объединенных Наций не будет проводить расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток», заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

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С предложением к ООН провести расследование диверсий на газопроводах выступили в Госдуме. В организации отвергли инициативу российских парламентариев, сославшись на отсутствие мандата.

По словам Дюжаррика, разрешение на расследование должен предоставить законодательный орган ООН.

Представитель генсека добавил, что не обладает информацией о причастности какого-либо государства к диверсиям.

Теракты на «Северных потоках» организовали Соединенные Штаты, заявил ранее депутат Европарламента Гуннар Бек. По его словам, таким образом Вашингтон хочет предотвратить экономическое сближение России и Германии, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНГазопроводСеверный Поток
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