В ООН отказались расследовать диверсии на «Северных потоках»

С предложением к ООН провести расследование диверсий на газопроводах выступили в Госдуме. В организации отвергли инициативу российских парламентариев, сославшись на отсутствие мандата.

По словам Дюжаррика, разрешение на расследование должен предоставить законодательный орган ООН.

Представитель генсека добавил, что не обладает информацией о причастности какого-либо государства к диверсиям.

Теракты на «Северных потоках» организовали Соединенные Штаты, заявил ранее депутат Европарламента Гуннар Бек. По его словам, таким образом Вашингтон хочет предотвратить экономическое сближение России и Германии, передает НСН.

