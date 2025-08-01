В Болграде на Украине демонтировали памятник Пушкину

В городе Болград Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание Bessarabia со ссылкой на городской совет.

По данным местных властей, снос был произведен 1 августа сотрудниками коммунального предприятия «Горводоканал». Монумент был признан объектом, содержащим символику российской имперской политики.

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Решение о демонтаже приняло министерство культуры и информационной политики Украины еще в сентябре 2023 года. В 2024 году городской парк, где ранее находился памятник, был переименован из парка Пушкина в Болградский городской парк.

Демонтаж стал частью широкой государственной политики, направленной на отказ от советского и российского культурного наследия, которую Украина проводит после событий 2014 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:УкраинаПамятникАлександр Пушкин

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