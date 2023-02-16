Журналист из США обнародовал новые подробности диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист Джон Дуган заявил о причастности Вашингтона к терактам на газопроводах «Северный поток», передает РИА Новости.
Дуган сообщил, что получил от анонимного источника документы и фотографии с места прошлогодних учений НАТО у острова Борнхольм в Балтийском море.
Аноним рассказал, что принимал участие в учениях и видел, как в район проведения маневров прибыла группа американских водолазов. Их встретил вице-адмирал шестого флота ВМС США.
У водолазов было профессиональное оборудование и небольшие ящики. Группа отправилась на задание и вернулась уже без них, уточнил источник.
Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее назвал «дезинформацией» заявления о причастности Вашингтона к диверсии. Он призвал расследовать инцидент те страны, в чьей юрисдикции произошел подрыв, пишет НСН.
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