Журналист из США обнародовал новые подробности диверсии на «Северных потоках»

Американский журналист Джон Дуган заявил о причастности Вашингтона к терактам на газопроводах «Северный поток», передает РИА Новости.

Посольство России в США назвало подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма

Дуган сообщил, что получил от анонимного источника документы и фотографии с места прошлогодних учений НАТО у острова Борнхольм в Балтийском море.

Аноним рассказал, что принимал участие в учениях и видел, как в район проведения маневров прибыла группа американских водолазов. Их встретил вице-адмирал шестого флота ВМС США.

У водолазов было профессиональное оборудование и небольшие ящики. Группа отправилась на задание и вернулась уже без них, уточнил источник.

Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее назвал «дезинформацией» заявления о причастности Вашингтона к диверсии. Он призвал расследовать инцидент те страны, в чьей юрисдикции произошел подрыв, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТерактСеверный Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры