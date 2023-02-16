США заявили о непричастности к подрыву «Северных потоков»
Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков» и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел теракт, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Он назвал это дезинформацией. Как отметил дипломат, лож «генерируют российские власти».
Прайс не стал комментировать инициативу Москвы провести 22 февраля обсуждение подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН.
Напомним, американский публицист Сеймур Херш, расследовавший уничтожение «Северных потоков» по приказу президента США Джо Байдена, не будет выступать на заседании Совбеза ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- США заявили о непричастности к подрыву «Северных потоков»
- В Туле и Рязани отменили концерты Клавы Коки и группы Louna
- На Украине заявили, что в стране отсутствует дефицит электроэнергии
- В ООН насчитали более 8 млн украинских беженцев после начала спецоперации
- Херш отказался выступать на Совбезе ООН с информацией о «Северных потоках»
- В ФРГ назвали дату передачи Leopard 2 Украине
- Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины
- В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде
- Захарова связала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии с русофобией
- В Конгрессе предупредили о вероятности скорого дефолта США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru