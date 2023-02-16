США заявили о непричастности к подрыву «Северных потоков»

Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков» и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел теракт, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Журналист Херш раскрыл цель Байдена в подрыве «Северных потоков»

Он назвал это дезинформацией. Как отметил дипломат, лож «генерируют российские власти».

Прайс не стал комментировать инициативу Москвы провести 22 февраля обсуждение подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН.

Напомним, американский публицист Сеймур Херш, расследовавший уничтожение «Северных потоков» по приказу президента США Джо Байдена, не будет выступать на заседании Совбеза ООН.

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ФОТО: РИА Новости
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