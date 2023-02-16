Посольство России в США назвало подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма
Россия квалифицирует взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» как акт международного терроризма. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
«Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования», — отметил Гиренко.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Вашингтону не помешало бы «хотя бы попытаться доказать собственную непричастность» к диверсиям на трубопроводах. В посольстве также обратили внимание, что американские власти игнорируют резонансное расследование журналиста Сеймура Херша, выяснившего, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Вашингтон. Как отметил Гиренко, российская сторона не позволит «замотать» ситуацию с ЧП на газопроводах.
«Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — добавил пресс-секретарь посольства.
Ранее Херш ранее опубликовал материал о взрывах на «Северных потоках», в котором обвинил ведущие СМИ и власти США в замалчивании итогов расследования диверсий, напоминает телеканал «360».
Позже официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские власти отвергают обвинения в подрыве газопроводов, пишет «Свободная пресса».
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