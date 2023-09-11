Журналист Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

Эксперты в западных военных центрах «неохотно восхищаются» эффективностью действий России в ходе конфликта на Украине. Об этом написал журналист Чей Боуз в социальной сети X.

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Как отметил автор, прокси-конфликт на Украине «приближается к полному провалу», и у стоящих за ним неоконсерваторов сокращаются возможности отступления, указывает RT.

«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал Боуз.

Журналист добавил, что на Западе высоко оценивают то, как эффективно Россия адаптирует стратегию на поле боя.

Кроме того, по мнению Боуза, поражение Украины станет разрушительным для НАТО: это полностью нивелирует престиж и репутацию блока.

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ФОТО: РИА Новости
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