Журналист Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

Как отметил автор, прокси-конфликт на Украине «приближается к полному провалу», и у стоящих за ним неоконсерваторов сокращаются возможности отступления, указывает RT.

«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал Боуз.

Журналист добавил, что на Западе высоко оценивают то, как эффективно Россия адаптирует стратегию на поле боя.

Кроме того, по мнению Боуза, поражение Украины станет разрушительным для НАТО: это полностью нивелирует престиж и репутацию блока.

