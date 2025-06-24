Криминалист допустил заражение ВИЧ через шприцы на фестивале во Франции
Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что шприцы, которыми во время фестиваля во Франции были уколоты 145 женщин, могли принадлежать людям с неизлечимыми инфекционными заболеваниями. По его мнению, злоумышленники, возможно, хотели заразить окружающих ВИЧ, гепатитом или другими инфекциями.
Игнатов отметил, что маловероятно, что нападавшие были психически больными. Скорее всего, это была организованная акция с целью увеличить число зараженных. Он также не исключил, что у массовых нападений есть организаторы и исполнители, которые обеспечили злоумышленников зараженными иглами и шприцами.
Накануне французская полиция задержала более десяти человек после многочисленных жалоб на уколы шприцами во время фестиваля уличной музыки, проходившего в нескольких городах страны. Пострадавшими стали 145 человек, в основном женщины.
Содержимое шприцев пока не установлено, но следствие рассматривает версию использования препаратов, подавляющих сопротивляемость жертв, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru