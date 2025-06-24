Продюсер «Миража» рассказал, как группа в 90-х купила собственный самолет

Продюсер и композитор Андрей Литягин, основатель группы «Мираж», рассказал, что в 80-90-х коллектив зарабатывал настолько хорошо, что смог позволить себе приобрести самолет. В интервью «Газете.Ru» он назвал эту покупку самым запоминающимся моментом тех лет.

По словам Литягина, группа легально получала крупные гонорары, на которые приобрела Ту-134.