Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой

Запад желает минимизировать для себя последствия победы России на Украине и считают ее неизбежной, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер: Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков

По его словам, страны Запада уже поняли, что не смогут достичь своих целей и задач на Украине и теперь задумываются над тем, как смягчить для себя последствия победы России. Он отметил, что в случае скорейшей остановки конфликта можно будет примерно представить будущие украинские границы.

Риттер указал на то, что в НАТО недооценили Россию, когда готовили ВСУ к контрнаступлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности с поставками дополнительных установок Patriot Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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