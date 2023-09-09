Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой

По его словам, страны Запада уже поняли, что не смогут достичь своих целей и задач на Украине и теперь задумываются над тем, как смягчить для себя последствия победы России. Он отметил, что в случае скорейшей остановки конфликта можно будет примерно представить будущие украинские границы.

Риттер указал на то, что в НАТО недооценили Россию, когда готовили ВСУ к контрнаступлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности с поставками дополнительных установок Patriot Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

