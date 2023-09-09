Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой
Запад желает минимизировать для себя последствия победы России на Украине и считают ее неизбежной, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, страны Запада уже поняли, что не смогут достичь своих целей и задач на Украине и теперь задумываются над тем, как смягчить для себя последствия победы России. Он отметил, что в случае скорейшей остановки конфликта можно будет примерно представить будущие украинские границы.
Риттер указал на то, что в НАТО недооценили Россию, когда готовили ВСУ к контрнаступлению.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности с поставками дополнительных установок Patriot Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
- Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
- Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой
- Шерпа России: переговоры по Украине в рамках G20 были сложными
- Число бронирований туров на осень выросло на 5-25% за год
- Пожар произошел в военной части в Симферополе
- СМИ: В Москве пятеро детей отравились кексами с каннабисом
- Ранее пропавшего экс-директора НИИ вакцин Дмитрия Трухина арестовали
- Землетрясение в Марокко. Россия готова протянуть руку помощи
- Село Сподарюшино в Белгородской области попало под украинский обстрел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru