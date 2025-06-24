Психиатр предупредил о вреде энергетиков для мозга и поджелудочной железы

Энергетические напитки негативно влияют на поджелудочную железу, зубы и работу мозга, особенно у подростков. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, энергетики формируют зависимость за счет высокой концентрации сахара и действия кофеина, который временно блокирует рецепторы усталости, создавая ложное ощущение бодрости. Содержание сахара в одной банке, по его словам, может достигать 10-15 чайных ложек, что провоцирует выброс дофамина и стимулирует мозг, вызывая привыкание.