Психиатр предупредил о вреде энергетиков для мозга и поджелудочной железы

Энергетические напитки негативно влияют на поджелудочную железу, зубы и работу мозга, особенно у подростков. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, энергетики формируют зависимость за счет высокой концентрации сахара и действия кофеина, который временно блокирует рецепторы усталости, создавая ложное ощущение бодрости. Содержание сахара в одной банке, по его словам, может достигать 10-15 чайных ложек, что провоцирует выброс дофамина и стимулирует мозг, вызывая привыкание.

Колбаски на мангале признали опасными для здоровья

Шуров подчеркнул, что такие напитки перегружают нервную систему, нарушают углеводный обмен и способствуют разрушению зубов. Особенно уязвимы подростки, чья нейрофизиологическая регуляция еще не сформирована: в некоторых случаях чрезмерное возбуждение после двух-трех банок может быть принято родителями за симптомы употребления более сильных веществ.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Кроме того, ограничен объем безалкогольных тонизирующих напитков — их нельзя продавать в фасовке более 500 мл, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПсихиатрияЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры