Психиатр предупредил о вреде энергетиков для мозга и поджелудочной железы
Энергетические напитки негативно влияют на поджелудочную железу, зубы и работу мозга, особенно у подростков. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью «Газете.Ru».
По словам специалиста, энергетики формируют зависимость за счет высокой концентрации сахара и действия кофеина, который временно блокирует рецепторы усталости, создавая ложное ощущение бодрости. Содержание сахара в одной банке, по его словам, может достигать 10-15 чайных ложек, что провоцирует выброс дофамина и стимулирует мозг, вызывая привыкание.
Шуров подчеркнул, что такие напитки перегружают нервную систему, нарушают углеводный обмен и способствуют разрушению зубов. Особенно уязвимы подростки, чья нейрофизиологическая регуляция еще не сформирована: в некоторых случаях чрезмерное возбуждение после двух-трех банок может быть принято родителями за симптомы употребления более сильных веществ.
С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Кроме того, ограничен объем безалкогольных тонизирующих напитков — их нельзя продавать в фасовке более 500 мл, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер «Миража» рассказал, как группа в 90-х купила собственный самолет
- Психиатр предупредил о вреде энергетиков для мозга и поджелудочной железы
- В Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников
- «Европа заплатит по-крупному»: Рютте поблагодарил Трампа за давление на НАТО
- Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста поезда из Брянской области
- Нидерланды пообещали продолжить военную помощь Украине после выборов
- Глава МИД Венгрии заявил, что НАТО избежало конфликта с Россией из-за Украины
- Начальник Генштаба ЦАХАЛ сообщил о новой фазе кампании против Ирана
- Трамп выразил надежду на сделку с Россией по Украине
- Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru