В Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников

Власти Воронежской области сообщили об уничтожении свыше 40 беспилотников, зафиксированных утром 24 июня в 12 районах и приграничных зонах региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в официальном Telegram-канале.

По его словам, дежурные силы ПВО своевременно отреагировали на угрозу, пострадавших нет.

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В одном из округов, согласно предварительной информации, обломки сбитых дронов повредили четыре автомобиля.

Гусев подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская ОбластьПВО

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