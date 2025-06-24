В Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников
Власти Воронежской области сообщили об уничтожении свыше 40 беспилотников, зафиксированных утром 24 июня в 12 районах и приграничных зонах региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в официальном Telegram-канале.
По его словам, дежурные силы ПВО своевременно отреагировали на угрозу, пострадавших нет.
В одном из округов, согласно предварительной информации, обломки сбитых дронов повредили четыре автомобиля.
Гусев подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru