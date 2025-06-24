В Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников

Власти Воронежской области сообщили об уничтожении свыше 40 беспилотников, зафиксированных утром 24 июня в 12 районах и приграничных зонах региона. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в официальном Telegram-канале.

По его словам, дежурные силы ПВО своевременно отреагировали на угрозу, пострадавших нет.