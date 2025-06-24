Шеф Torro Grill назвал маринад признаком плохого мяса для шашлыка

Шашлык лучше готовить без маринада, если используется качественное мясо. Такое мнение выразил шеф-повар и совладелец ресторанной сети Torro Grill Кирилл Мартыненко в интервью NEWS.ru.

По его словам, маринады обычно применяются только для того, чтобы замаскировать недостатки продукта. Он отметил, что сам никогда ими не пользуется, поскольку предпочитает работать только с хорошим мясом.