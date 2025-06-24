Шеф Torro Grill назвал маринад признаком плохого мяса для шашлыка

Шашлык лучше готовить без маринада, если используется качественное мясо. Такое мнение выразил шеф-повар и совладелец ресторанной сети Torro Grill Кирилл Мартыненко в интервью NEWS.ru.

По его словам, маринады обычно применяются только для того, чтобы замаскировать недостатки продукта. Он отметил, что сам никогда ими не пользуется, поскольку предпочитает работать только с хорошим мясом.

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Мартыненко считает, что для приготовления шашлыка достаточно соли, перца и, при желании, лука.

Ресторатор также выразил недоумение по поводу того, что некоторые покупают дешевое мясо, заливают его уксусом или кефиром и представляют блюдо как традиционный семейный рецепт, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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