Шеф Torro Grill назвал маринад признаком плохого мяса для шашлыка
Шашлык лучше готовить без маринада, если используется качественное мясо. Такое мнение выразил шеф-повар и совладелец ресторанной сети Torro Grill Кирилл Мартыненко в интервью NEWS.ru.
По его словам, маринады обычно применяются только для того, чтобы замаскировать недостатки продукта. Он отметил, что сам никогда ими не пользуется, поскольку предпочитает работать только с хорошим мясом.
Мартыненко считает, что для приготовления шашлыка достаточно соли, перца и, при желании, лука.
Ресторатор также выразил недоумение по поводу того, что некоторые покупают дешевое мясо, заливают его уксусом или кефиром и представляют блюдо как традиционный семейный рецепт, передает «Радиоточка НСН».
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