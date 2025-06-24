В России обсуждают рост платы за воду без счетчиков
В России продолжаются обсуждения возможного повышения платы за водоснабжение для тех, кто не установил счетчики. В социальных сетях распространились слухи о десятикратном росте тарифов, однако, по словам эксперта Дмитрия Осянина из РЭУ им. Плеханова, речь пока идет преимущественно о промышленных потребителях, сообщает aif.ru.
Осянин уточнил, что Счетная палата предложила увеличить коэффициент платы для предприятий без приборов учета с 1,1 до 10, то есть практически в десять раз. Для обычных граждан Минстрой предлагает более умеренное повышение — удвоение коэффициента с 1,5 до 3.
Эксперт подчеркнул, что прямого резкого роста тарифов для населения ожидать не стоит.
Власти планируют стимулировать установку счетчиков и постепенно повышать плату за воду, особенно для жителей многоквартирных домов, где по данным Госдумы около 40% квартир до сих пор не оснащены приборами учета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru