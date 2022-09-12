«Коробка из-под бананов»: Коммунисты объяснили слабый результат на выборах в Москве

В КПРФ вновь заявили о недоверии к системе электронного голосования и сообщили НСН о попытках украсть протоколы, а политологи уверены, что коммунисты сами упустили свои голоса.

Получившие немногим более 40 мандатов из 1,4 тысячи по итогам Единого дня голосования в Москве коммунисты заявили о попытках кражи голосов у кандидатов от КПРФ, а также снова раскритиковали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Президент проголосовал онлайн на выборах в Москве

Ранее политолог Константин Костин назвал две причины, почему партия КПРФ плохо выступила на прошедших выборах. Первая – не везде партия выдвинула своих кандидатов, вторая – игнорирование дистанционного голосования. В Москве, к примеру, более 1,1 тысяч из 1,4 тысяч мандатов получили кандидаты «Единой России». Обухов назвал систему электронного голосования непрозрачной.

«В Москве у нас пока 42-43 мандата, цифра пляшет. У нас просто воруют голоса путем переписывания протоколов. В районе Сокол нами было выиграно из 10 мандатов 5, а к утру переписали протокол и теперь три мандата. Готовим заявление в Следственный комитет! У нас есть заверенные копии протоколов по Соколу. В Бирюлево комиссия исчезла и ее 8 часов не могут найти с итоговым протоколом. Даже в ситуации, когда у них (властей, - прим. НСН) в руках 1,7 миллиона голосов, полученных дистанционно, 200 тысяч надомников, все равно не могут получить результат. В условиях непрозрачности и бесконтрольности системы электронного голосования какие могут быть разговоры? Это коробка из-под бананов с мигающими лампочками, мы предупреждали избирателей, что мы не сможем контролировать результат. Партия не получила ответы на мои депутатские запросы о сертификации системы ДЭГа, ни о сертификации по 40 параметрам конфигурации электронных списков, которые зависали и лишили возможности проголосовать тысячи избирателей. Это «сказка про белого бычка», когда говорят, что мы что-то проигнорировали. Жульническая система и иначе мы ее не воспринимаем, раз нам не дают возможности ее контролировать», - сказал Обухов.

Политолог Константин Калачев назвал НСН и еще одну причину плохих результатов коммунистов. По его словам, некоторые кандидаты выступали против спецоперации России на Украине.

«Согласен с Костиным, но еще добавлю, что у КПРФ были кандидаты, выступившие против СВО (специальной военной операции - прим. НСН). Это, наверно, сказалось. Коммунисты в Москве получают голоса не только сторонников, а еще тех, кто с фигой в кармане голосует в пику «Единой России». Но протестные избиратели, видимо, дома остались - КПРФ потеряла голоса несистемных оппозиционеров. Дистанционное голосование КПРФ тоже проигнорировала, и это тоже ошибка. Отказываясь от инструмента, они, таким образом, предопределили результат: они сами говорят своим избирателям не использовать эту систему», - отметил Калачев.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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