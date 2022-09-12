«Коробка из-под бананов»: Коммунисты объяснили слабый результат на выборах в Москве

Политолог Константин Калачев назвал НСН и еще одну причину плохих результатов коммунистов. По его словам, некоторые кандидаты выступали против спецоперации России на Украине.

«Согласен с Костиным, но еще добавлю, что у КПРФ были кандидаты, выступившие против СВО (специальной военной операции - прим. НСН). Это, наверно, сказалось. Коммунисты в Москве получают голоса не только сторонников, а еще тех, кто с фигой в кармане голосует в пику «Единой России». Но протестные избиратели, видимо, дома остались - КПРФ потеряла голоса несистемных оппозиционеров. Дистанционное голосование КПРФ тоже проигнорировала, и это тоже ошибка. Отказываясь от инструмента, они, таким образом, предопределили результат: они сами говорят своим избирателям не использовать эту систему», - отметил Калачев.

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