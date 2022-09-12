Эксперт: Высокие результаты «ЕР» говорят о поддержке москвичами Собянина

Высокие результаты «Единой России» на муниципальных выборах в российской столице стали возможны в связи с одобрением горожанами деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Такую точку зрения озвучил политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его оценке, все предварительные прогнозы в значительной мере оказались близки к реальным итогам выборов. По словам Костина, главная причина заключается в консолидация вокруг президента и всех «политических агентов», связанных с ним.

Как пояснил эксперт, сегодня жители Москвы понимают, что только муниципальные депутаты, которые умеют в конструктивном ключе взаимодействовать с властями города, имеют возможность качественно решать возникающие вопросы и проблемы.

Костин также обозначил ключевые ошибки оппозиционных кандидатов. Так, представители «КПРФ», по его оценке, «проспали» выдвижение, делали это достаточно фрагментарно. Ещё одно опущение – игнорирование дистанционного электронного голосования, которое предпочли более 70% горожан. Остальные партии, которые принимали участие в выборах в столице, показали очень низкую явку своих сторонников.

В целом, Константин Костин констатировал, что прошедшие выборы зафиксировали нынешний политический статус-кво, высокий уровень доверия к городским властям, мэру Сергею Собянину.

