Президент проголосовал онлайн на выборах в Москве

Президент РФ Владимир Путин отдал свой голос проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Телеканал «Россия 24» транслировал в эфире процедуру голосования.

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«Все, голос учтен. Дорогие друзья, 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую», - сказал Владимир Путин.

Москвичи выбирают депутатов муниципальных образований с 8:00 9 сентября и завершатся в 20:00 11 сентября.

В этот период избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. В онлайн-формате можно голосовать с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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Фото: mos.ru
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