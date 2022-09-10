Президент проголосовал онлайн на выборах в Москве

«Все, голос учтен. Дорогие друзья, 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую», - сказал Владимир Путин.

Москвичи выбирают депутатов муниципальных образований с 8:00 9 сентября и завершатся в 20:00 11 сентября.

В этот период избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. В онлайн-формате можно голосовать с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

